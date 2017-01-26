НБУ второй месяц подряд оставил учетную ставку на уровне 14% годовых

Национальный банк Украины, как и месяцем ранее, решил оставить учетную ставку на прежнем уровне - 14% годовых, сообщили в НБУ.

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«Это связано с необходимостью нивелировать инфляционные риски для достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах», - говорится в материалах регулятора.

Также в НБУ сообщили, что регулятор оставил без изменений целевые ориентиры по инфляции – 8% плюс/минус 2 п.п. в 2017 и 6% плюс/минус 2 п.п. в 2018 году.

«Дезинфляционный тренд будет обеспечен благодаря сдержанной монетарной и фискальной политике и существенному снижению темпов роста административных тарифов», - отмечается в материалах НБУ.

Решение регулятора было ожидаемым для рынка. «Мы не ожидаем снижения учетной ставки. Скорее, она останется на том же уровне, что и сейчас», - прогнозировала накануне заседания правления НБУ по монетарным вопросам исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на последнем заседании в 2016 году, 8 декабря, решил оставить учетную ставку на прежнем уровне в 14% годовых после того, как снижал ее шесть месяцев подряд.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в 2016 году (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) снизилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году, достигнув минимума за последние два года и оставаясь на уровне годовой инфляционной цели НБУ в 12% плюс/минус 3 п.п.