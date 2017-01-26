Гонтарева рассказала, когда отменят ограничения на экспортно-импортные операции

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что отмена ограничений на экспортно-импортные операции и дивиденды однозначно остаются в приоритете деятельности регулятора.

"Наш следующий шаг - разрешение выплат дивидендов за 2016 год. Я думаю, это будет очень скоро. Если бы конец декабря и начало января проходили спокойней, то уже, может быть, и сейчас разрешили. Почему действуют ограничения до 5 миллионов долларов в месяц, когда летом 2016-го мы разрешили платить дивиденды за 2014-2015 годы?", - сообщила глава НБУ.

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Гонтарева отметила, что только два крупнейших мобильных оператора зарабатывают по 250 миллионов долларов каждый, то есть в год планируют выплатить 500 миллионов долларов дивидендов на двоих.

"За два года - это 1 миллиард долларов. Если бы мы не ввели ограничения в размере не более 5 миллионов долларов на компанию в месяц, надо было бы сразу же заплатить этот миллиард за 2014-2015 годы. Но при этом более 95% всех компаний за несколько месяцев выплатили свои дивиденды в полном объеме", - подчеркнула она.