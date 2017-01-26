Нацбанк из-за "минималки" повысил прогноз роста цен в этом году

Национальный банк Украины повысил прогноз роста потребительских цен в Украине в 2017 году до 9,1% с 8%, прогнозируемых ранее.

Читайте такжеНБУ второй месяц подряд оставил учетную ставку на уровне 14% годовых

Как сообщили в Национальном банке Украины, пересмотр прогноза обусловлен прежде всего повышением минимальной заработной платы в Украине до 3,2 тыс. грн с 1 января 2017 года.

«Это решение отразится на уровне инфляции как непосредственно через увеличение потребительского спроса населения, преимущественно на потребительские товары, и себестоимости продукции, так и опосредствованно через инфляционные ожидания украинцев», - отмечается в материалах НБУ.

Нацбанк отмечает, что инфляция будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов и вернется к однозначному значению только в четвертом квартале 2017 года.

Также сообщается, что прогноз по инфляции на 2018 год остается неизменным – на уровне 6%.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сегодня, 26 января, решил оставить учетную ставку на прежнем уровне – 14% годовых.

Аналогичное решение регулятор принял на последнем заседании в 2016 году, 8 декабря, после того как снижал ставку шесть месяцев подряд.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Инфляция в Украине в 2016 году (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) снизилась до 12,4% с 43,3% в 2015 году, достигнув минимума за последние два года и оставаясь на уровне годовой инфляционной цели НБУ в 12% плюс-минус 3 п.п.