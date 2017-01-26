У Гонтаревой оценили рост экономики Украины в 1,8%
14:35, 26 января 2017Финансы
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Также НБУ оценил номинальный ВВП Украины по итогам 2016 года в 2,358 трлн грн.
НБУ: экономика Украины за год выросла на 1,8% / Фото УНИАН
Национальный банк Украины оценил рост ВВП Украины в 2016 году на уровне 1,8%, что выше прогнозов, по которым регулятор ожидал рост на 1,1%.
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Об этом сообщили в Национальном банке Украины, ссылаясь на собственные оценки регулятора.
Ранее аналогичные правительственные оценки озвучивала заместитель министра финансов Оксана Маркарова.
Также НБУ оценил номинальный ВВП Украины по итогам 2016 года в 2,358 трлн грн.
Как сообщается в материалах НБУ, в 2017 году ожидается рост номинального ВВП до 2,739 трлн грн, в 2018 году – до 3,081 трлн грн.
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