У Гонтаревой оценили рост экономики Украины в 1,8%

Национальный банк Украины оценил рост ВВП Украины в 2016 году на уровне 1,8%, что выше прогнозов, по которым регулятор ожидал рост на 1,1%.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины, ссылаясь на собственные оценки регулятора.

Ранее аналогичные правительственные оценки озвучивала заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

Также НБУ оценил номинальный ВВП Украины по итогам 2016 года в 2,358 трлн грн.

Как сообщается в материалах НБУ, в 2017 году ожидается рост номинального ВВП до 2,739 трлн грн, в 2018 году – до 3,081 трлн грн.