Гонтарева в этом году ожидает 4 транша от МВФ, ближайший – в начале февраля
При этом она отметила, что не видит никаких предпосылок, которые не дали бы получить следующий транш.
Украина может в 2017 году получить 4 транша кредита от Международного валютного фонда, сообщила сегодня журналистам глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.
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«Это 4 транша», - сказала глава НБУ, отвечая на вопрос о том, сколько траншей наша страна сможет получить в этом году по программе с МВФ.
По ее словам, получение первого из этих траншей возможно в ближайшее время – в начале февраля. «В ближайшее время. У нас 15,5 млрд долл. (резервов). Мы ожидаем получить еще 1 млрд от МВФ. Если это будет в начале февраля – это же не проблема», - добавила Гонтарева.
При этом она отметила, что не видит никаких предпосылок, которые не дали бы получить следующий транш. «У меня нет сомнений, что это решение будет поддержано», - сказала Гонтарева.
Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года – после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна уже получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.