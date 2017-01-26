Пенсионеры на оккупированных территориях должны получать украинскую пенсию - министр

Жители неподконтрольных Киеву территории Донецкой и Луганской области имеют такое же право на пенсию, как и пенсионеры с подконтрольных территорий, сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадима Черныша.

По его словам "вопрос возобновления пенсий обсуждается, в частности, в рамках Минского процесса".

Читайте такжеКабмин рассчитывает сделать Пенсионный фонд бездотационным - Гройсман

"Ведь в соответствии с нормами международного и национального права, в резолюции ПАСЕ, где Россия признана агрессором – нет оснований говорить, что пенсионеры с неподконтрольных территорий не имеют права получить пенсию", - сказал он.

"Они имеют такое же право на пенсию, как и пенсионеры с подконтрольных территорий. Потому что всю жизнь платили отчисления в Пенсионный фонд", - добавил Черныш.

По его словам, в правительстве пока не могут найти механизм, по которому выплачивать эти пенсии.

"Чтобы исследовать этот вопрос, в 2015 году в рамках Минских договоренностей на неподконтрольные территории приезжала немецко-французская миссия. Но они так и не нашли решения", - сказал он.

Как известно, 16 января правительство утвердило план мероприятий по реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса, в котором нет пункта о возможном возобновлении пенсионных выплат жителям оккупированных территорий.