Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Бориса СОБОЛЕВ заявляет, что консорциум ЕДАПС злоупотребляет монопольным положением в сфере обращения бланков ценных бумаг, документов строгой отчетности и тому подобное.

Как сообщили УНИАН в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом Б.СОБОЛЕВ заявил 22 декабря на брифинге по вопросам реализации решения СНБО Украины относительно усовершенствования государственного контроля в сфере обращения бланков ценных бумаг, документов строгой отчетности, голографических защитных элементов этих документов и тому подобное.

В ходе общения с представителями средств массовой информации Б.СОБОЛЕВ сообщил о проблемных аспектах функционирования соответствующей сферы в нашем государстве, а также о текущей работе, которая осуществляется Аппаратом СНБО Украины во взаимодействии с рядом других отечественных государственных органов с целью возобновления государственного контроля над отмеченными сегментами рынка. В частности, заместитель секретаря РНБО акцентировал внимание на том, что практически во всех странах мира сектор обращения бланков ценных бумаг, документов строгой отчетности и голографической защиты этих документов находятся под жестким контролем со стороны уполномоченных государственных органов.

С учетом того, что изготовление документов строгой отчетности предусматривает работу, в т.ч. с персональными данными граждан Украины, которые подлежат защите в установленном законом порядке, а также ввиду того, что соответствующие производственные процессы связаны с систематическим освоением значительных объемов государственных средств, вопрос упорядочения упомянутой сферы по поручению главы государства стал предметом рассмотрения на заседании СНБО. В результате этого было единогласно принято соответствующее решение Совета от 7 ноября 2008 года, которое в дальнейшем введено в действие Указом Президента Украины.

По словам Б.СОБОЛЕВА, главными причинами рассмотрения этого вопроса на наивысшем государственном уровне стали неоднократные сообщения уполномоченных государственных органов о неудовлетворительном состоянии контроля со стороны государства за изготовлением бланков ценных бумаг, документов строгой отчетности, разработкой и производством голографических защитных элементов документов и некоторых видов товаров в Украине, наличие многочисленных злоупотреблений в указанных отраслях, а также фактическую монополизацию соответствующих сегментов рынка одной структурой – консорциумом ЕДАПС.

В частности, во время исследования отдельных аспектов деятельности консорциума и его участия в выполнении госзаказов на изготовление и голографическую защиту широкой номенклатуры документов строгой отчетности, марок акцизного сбора для алкогольных и табачных товаров, установлено, что в результате агрессивного захвата отмеченной структурой (в т.ч. за счет активного лоббирования ее интересов отдельными высшими чиновниками) доминирующих позиций в сфере соответствующего производства, стоимость отмеченной продукции для государственных потребностей возросла в несколько раз, что привело к необоснованным расходам из государственного бюджета Украины.

Кроме того, по полученным сведениям, не исключается наличие связей отдельных личностей, причастных к деятельности упомянутого объединения и, в частности, гражданина СИДОРЕНКО Ю.Г. с иностранными спецслужбами. Вместе с этим, в дополнительной проверке нуждается сам процесс образования консорциума, использование его руководством посреднических схем при реализации государственных заказов, а также законность, обоснованность и целесообразность включения в его состав государственного предприятия МВД Украины «Государственный центр персонализации документов».

Другим аспектом, который находится в поле зрения государственных органов, которым поручено выполнение вышеупомянутого указа Президента Украины, является вопрос соблюдения законности при предоставлении лицензий на изготовление бланков ценных бумаг, документов строгой отчетности, голографических защитных элементов документов и некоторых видов товаров в Украине.

Отдельно Б.СОБОЛЕВ отметил то, что со стороны отдельных структур оказывается всесторонней сопротивление полной и своевременной реализации соответствующего решения СНБО. Так, в настоящее время создаются искусственные препятствия для проведения контрольно-ревизионными службами проверок государственных предприятий и структур, непосредственно вовлеченных в процесс производства указанной продукции. Также имеет место систематическое появление в отдельных средствах массовой информации недостоверных данных, которые касаются фактов проработки вышеизложенных вопросов.

Однако, несмотря на давление, осуществляемое на представителей разных государственных органов, которые принимают участие в наведении порядка в указанных сферах, работа, направленная на выполнение этого решения, продолжается и будет доведена до своего логического завершения.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Верховная Рада Украины направила Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО депутатский запрос Василия ГРИЦАКА (фракция Партии регионов) относительно достоверности существования «преступной группы» в высших эшелонах власти. В депутатском запросе речь шла о достоверности существования группы, «деятельность которой направлена на нанесение значительных убытков государственному бюджету Украины путем лоббирования контрабанды марок акцизного сбора для водочных и табачных изделий».

Подобные депутатские запросы были направлены генеральному прокурору Украины и и.о. председателя СБУ, с той разницей, что в них речь идет о «достоверности существования в СНБО Украины преступной группы», а остальной текст дублируется.

22 декабря Службой безопасности Украины было возбуждено уголовное дело по факту разглашения государственной тайны, а именно - решения СНБО относительно защиты экономических интересов государства, то есть преступления, предусмотренного статьей 328 Уголовного кодекса Украины.

Основанием для принятия СБУ такого решения стала информация, полученная в ходе доследственной проверки и опроса служебных лиц, причастных к изготовлению голографических защитных элементов.