Кредит ВБ поможет сбалансировать бюджет

Предоставление Украине кредита Всемирным банком в размере 500 млн. долларов на политику развития является весомым шагом для сбалансирования государственного бюджета Украины до конца текущего года.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 22 декабря на заседании правительства.

Премьер-министр отметила, что получение кредита ВБ является чрезвычайно важным, поскольку это свидетельствует о выполнении значительной части программы реформ.

“Продолжение этих реформ будет способствовать достижению успехов в экономической, регуляторной, законодательной и социальной сферах, а также в сфере государственного управления и финансового менеджмента”, - сказала глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, подписав соглашение, стороны достигли понимания в вопросе переориентации финансово-бюджетной политики в поддержку экономического роста и для защиты уязвимых групп населения, а также относительно гарантирования государственных инвестиций для продолжения модернизации инфраструктуры и сферы государственных услуг. Кроме того, подчеркнула глава правительства, в соглашении учтены потребности по реструктуризации и рекапитализации в банковском и корпоративном секторах с целью предотвращения кредитного кризиса.

Премьер-министр отметила, что средства, выделенные Украине, поступят в государственный бюджет еще до конца этого года.

“Мы чрезвычайно ценим политику Всемирного банка, которая позволяет нам получать от ВБ наиболее конкурентные по стоимости ресурсы”, - отметила глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря Украина и Всемирный банк подписали в Киеве соглашение о выделении нашей стране 500 млн. долл. – третьего транша кредита на политику развития.

От имени Украины документ подписал министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, от ВБ – директор по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР.