Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году

Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до уровня 2,8% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

Как сообщили в Национальном банке Украины, в 2018 году, по прогнозам регулятора, ожидается рост ВВП на 3%.

Ранее, в конце октября 2016 года, Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 3% в связи с пересмотром ожиданий относительно внешней конъюнктуры для украинских экспортеров.

Рост ВВП Украины в 2016 году, по оценкам НБУ, составил 1,8%, что выше прогнозов, согласно которым регулятор ожидал рост на 1,1%.

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Как отмечается в материалах регулятора, номинальный ВВП по итогам 2016 года составил 2,358 триллиона гривень. В 2017 году ожидается его рост до 2,739 триллиона гривень, в 2018 году – до 3,081 триллиона гривень.

Ранее первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова озвучивала правительственные оценки, согласно которым ВВП Украины в 2016 году вырос на 1,8%, а в 2017 году ожидается рост на 3%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году на 2,5%, Всемирный банк – на 2%.

По данным Госстата, ВВП Украины в третьем квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вырос на 2%, по сравнению с предыдущим кварталом – на 0,5%. Годовые данные пока не опубликованы.