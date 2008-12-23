Тимошенко кредитом ВБ сбалансирует бюджет

Предоставление Украине кредита Всемирного банка в размере 500 млн. долларов на политику развития является весомым шагом для сбалансирования государственного бюджета Украины до конца текущего года.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО 22 декабря на заседании правительства.

Премьер-министр отметила, что получение кредита ВБ является чрезвычайно важным, поскольку это свидетельствует о выполнении значительной части программы реформ.

“Продолжение этих реформ будет способствовать достижению успехов в экономической, регуляторной, законодательной и социальной сферах, а также в сфере государственного управления и финансового менеджмента”, - сказала глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, подписав соглашение, стороны достигли понимания в вопросе переориентации финансово-бюджетной политики в поддержку экономического роста и для защиты уязвимых групп населения, а также относительно гарантирования государственных инвестиций для продолжения модернизации инфраструктуры и сферы государственных услуг. Кроме того, подчеркнула глава правительства, в соглашении учтены потребности по реструктуризации и рекапитализации в банковском и корпоративном секторах с целью предотвращения кредитного кризиса.

Премьер-министр отметила, что средства, выделенные Украине, поступят в государственный бюджет еще до конца этого года.

“Мы чрезвычайно ценим политику Всемирного банка, которая позволяет нам получать от ВБ наиболее конкурентные по стоимости ресурсы”, - отметила глава правительства.

22 декабря Украина и Всемирный банк подписали в Киеве соглашение о выделении нашей стране 500 млн. долл. – третьего транша кредита на политику развития.

Ранее вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Шигео КАЦУ отметил, что кредит планируется предоставить на 30 лет со ставкой LIBOR + 2%. Средства будут предназначены для покрытия дефицита Государственного бюджета Украины.

Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР, говоря о предоставлении третьего транша кредита на политику развития, отмечал, что к ключевым реформам, для поддержки которых будут предоставлены средства, в частности, относятся повышение тарифов на коммунальные услуги, что обеспечит стабильную базу для предоставления этих услуг благодаря уменьшению финансовых расходов; усиление прозрачности в финансовом и корпоративном секторах, в том числе, благодаря новому закону об акционерных обществах и пересмотру законодательства о госзакупках.

Отметим, Международный валютный фонд 6 ноября принял решение о предоставлении Украине двухлетнего кредита stand-by на сумму 16,43 млрд. долл. Процентная ставка по кредиту составляет 3,75%, первый транш – 4,5 млрд. долл. Срок погашения кредита – 5 лет. Средства предназначены для стабилизации ситуации в финансовой системе Украины. Банкиры заявляли, что кредит от МВФ является своевременным для поддержки платежеспособности Украины, однако его недостаточно для того, чтобы преодолеть финансовый кризис в стране.