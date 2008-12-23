ВБ выделит Польше кредит на 975 млн. евро
Решение принято 22 декабря
Всемирный банк предоставит Польше заем на сумму 975 млн. евро. Согласно распространенному ВБ сообщению для печати, это решение принято Советом директоров 22 декабря. Подписание соглашения о займе должно состояться сегодня в представительстве Всемирного банка в Варшаве, сообщает ИТАР-ТАСС.
В пресс-релизе указывается, что заем готовился с лета нынешнего года. Его цель - "поддержать планы правительства" Польши по повышению качества и эффективности системы государственных финансов, способствовать притоку квалифицированной рабочей силы на рынок труда, улучшить условия для ведения бизнеса в стране.
По словам директора ВБ по Центральной Европе и Балтии Орсалии КАЛАНТЗОПУЛОС, решение о предоставлении займа "отражает признание Всемирным банком хороших фундаментальных макроэкономических показателей и амбициозных планов реформ в Польше". "Хотя внешние условия сложные и Польша не имеет от них иммунитета, мы верим в экономическую политику правительства и убеждены, что этот заем еще более укрепит планируемые реформы", - указала она.
В документе ничего не сказано об антикризисной направленности нового проекта ВБ в Польше, но целый ряд деталей указывает на его экстраординарный и бюджетозамещающий характер. Прежде всего, это размер займа, который вопреки обыкновению ни разу не указан в долларах США. По нынешнему обменному курсу он существенно превышает 1 млрд долл. Между тем, согласно пресс-релизу, общая стоимость всех 44 проектов ВБ в Польше с 1990 г. по настоящее время "достигла теперь примерно 6,2 млрд долларов".
Отметим, 22 декабря Украина и Всемирный банк подписали в Киеве соглашение о выделении нашей стране 500 млн. долл. – третьего транша кредита на политику развития.
Ранее вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Шигео КАЦУ отметил, что кредит планируется предоставить на 30 лет со ставкой LIBOR + 2%. Средства будут предназначены для покрытия дефицита госбюджета Украины.