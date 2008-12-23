Кабмин внесет в ВР нереальный проект госбюджета-2009

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что правительственный проект бюджета будет нереальным, а российский газ для Украины будет стоить не более 250 долларов. Об этом он сказал в программе “Свобода слова” на канале ICTV.

По его словам, нельзя поверить в прогнозы правительства, что в будущем году будет “плюсовой” показатель ВВП. А.ЯЦЕНЮК отметил, что “в лучшем случае будем иметь минус 3% ВВП”. Такие макроэкономические параметры, заложенные правительством в бюджет, “уже говорят о нереальности бюджетных расчетов”, подчеркнул он.

Говоря о перспективах переговорного процесса с Россией о поставках газа и его цены, А.ЯЦЕНЮК отметил, что в Украине каждый год ситуация повторяется. “Все люди Новый год празднуют под елкой, а мы празднуем под российским “Газпромом”, - отметил он, добавив, что также будет и в нынешнем году.

А.ЯЦЕНЮК прогнозирует, что максимальная цена на газ будет 250 долларов. По его словам, “кризис уменьшил цену на нефть с 150 долларов до 40, и это повлияло на цену на газ”. Он добавил, что пессимистические прогнозы в размере 400 долларов не сбудутся.

Напомним, 22 декабря на заседании Кабмина премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что проект госбюджета на 2009 год правительство подготовило с дефицитом более 2% ВВП.

Вместе с тем она выразила надежду, что антикризисная программа правительства, утвержденная на последнем заседании Кабмина и переданная в ВР, даст возможность удержать экономику страны на уровне утвержденных макропоказателей и возможность Украине «мягко пережить все вызовы мирового финансового кризиса».

По словам министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, в основу прогноза макропоказателей положен оптимистичный сценарий развития экономики, в частности, предусматривается рост ВВП на уровне 0,4% к предыдущему году, индекс потребительских цен – 109,5% (декабрь к декабрю), индекс цен производителей – 112%.

По словам первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА, Кабмин прогнозирует, что инфляция в следующем году составит 9,5%, а курс гривни по отношению к доллару - 7-7,50.