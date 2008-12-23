У Фирташа есть перспективы в деле против Тимошенко

Народный депутат от “Нашей Украины – Народной самообороны” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что у известного бизнесмена Дмитрия ФИРТАША есть реальные перспективы в случае обращения в суд по поводу обвинений в его адрес со стороны премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал 22 декабря в программе “Свобода слова” на канале ICTV.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в свое время “достаточно жестко выступал против компании “РосУкрЭнерго” и лично против руководителя этой компании”. В то же время он подчеркнул, что в сегодняшней ситуации заявления Ю.ТИМОШЕНКО, “скорее всего, политические”. А.ЯЦЕНЮК сказал, что является адвокатом Д.ФИРТАША, но, “думаю, что перспективы могут быть”.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Д.ФИРТАШ заявил, что подает в суд на премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО за обвинение в финансовых сделках банка «Надра».

Бизнесмен подчеркнул, что премьер-министр выдвинула очень серьезные обвинения банку, и он не имеет права молчать. «Банк «Надра» - это пятый банк в стране, третьей по объему наличной сети, то есть, это банк, в сущности, для населения, поэтому очень важно, чтобы банк работал нормально», - отметил он.

По словам Д.ФИРТАША, все средства от НБУ банком были получены под его личную гарантию. Он подчеркнул, что все эти средства пошли на выплату вкладчикам и выплату внешних долгов.

Кроме того, Д.ФИРТАШ отметил, что этот иск должен быть и показательным: «В этой стране за 16 лет ни один чиновник никогда не отвечал за свои поступки. Я бы очень хотел, чтобы это стало очень понятным ответом для всех».

Напомним, 20 декабря Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в результате незаконных операций, осуществленных через банк «Надра», их организаторы, среди которых - Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, глава Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, планировали заработать 4,55 млрд. грн.

По словам премьера, с 7,1 млрд. грн., выделенных банку «Надра» Национальным банком, на возвращение депозитов пошло 100 млн. грн., на выдачу кредитов - 500 млн. грн., а оставшаяся сумма была конвертирована в валюту по курсу НБУ, который был значительно ниже рыночного. курса.

Потом, как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, с учетом роста курса планировалось перевести валютные средства в гривню, и после укрепления гривни на уровне приблизительно 6 грн. за доллар снова перевести в валюту.

“Они планировали через такую операцию купить гривню в большом объеме, потом держать на счетах и ожидать, пока (курс) гривня-доллар станет на свое место – 6-6,5 грн. за доллар, и после этого купить доллары… Это давало им возможность заработать чистыми за буквально несколько десятков дней 4 млрд. 550 млн. грн. И безусловно, в этом были задействованы все участники процесса: Президент, глава Нацбанка, господин ШАПОВАЛОВ его заместитель, Дмитрий ФИРТАШ и Виктор БАЛОГА, который был ассистентом всей этой операции», - заявила премьер.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в этом году дефицита доллара в Украине не было, и при наличии 131,8 млрд. долларов спрос был лишь на 84,9 млрд. долларов.

“Эти цифры доказывают, что никакого дефицита доллара на внутреннем рынке Украины не было”, - сказала премьер.