Нардеп рассказал, как защитить клиентов ломбардов

Об этом в материале для газеты «Бизнес» написал глава Комитета Сергей Рыбалка.

По его мнению, законопроект в результате доработки позволит «урегулировать этот рынок и даст возможность более эффективно работать самим ломбардам, а их клиентам – чувствовать себя более защищенными».

Среди новшеств, которые предлагается внедрить – увеличение уставного капитала для новых ломбардов. Для тех учреждений, которые не будут иметь филиалов, авторы предлагают установить сумму на уровне 500 тыс. грн., а для сетей – 1 млн. грн. Далее, предлагается урегулировать собственно форму ломбарда.

«Обыденным стало размещение таких учреждений в киосках у метро, прочих «проходных местах». Конечно, это делает услугу более доступной. Однако не гарантирует, что завтра такой киоск не будет просто снесен / вывезен либо городскими властями, либо самим собственником, оставив клиента один на один с его договором – но без заложенных ценностей», - написал Рыбалка.

«Поэтому мы предлагаем размещать ломбарды исключительно в капитальных строениях, в помещениях площадью не менее 5 кв. м (чтобы это не были просто переоборудованные пункты обмена валют), а также в обязательном порядке оборудовать такие помещения видеонаблюдением и охранной сигнализацией», - добавил он.

Одно из предложений к законопроекту – руководитель и главный бухгалтер ломбарда должны иметь безупречную деловую репутацию. «Без выполнения этого условия ломбард не получит лицензию, а значит появится возможность дополнительного фильтра от мошенников еще на этапе регистрации новой компании», - отметил глава финкомитета.

Предусмотрено также создание резервного фонда с целью покрытия убытков от предоставления ломбардом финансовых услуг в размере не менее 15% минимального уставного капитала. В резервный фонд должно ежегодного отчисляться не менее 5% чистой прибыли ломбарда. «Таким образом, убыточная работа ломбарда делает невозможным его функционирование в законной среде. А это, в свою очередь, позволяет минимизировать использование ломбардов в качестве инструмента ухода от налогообложения», - отметил депутат.

Рыбалка также подчеркнул, что предлагает по аналогии с потребительским кредитованием банками, добавить в законопроект нормы об обязательном указании финальной стоимости кредита для потребителя. «По данным Нацфинуслуг, в 3-м квартале 2016 года средневзвешенная годовая ставка в ломбардах составляла около 180% годовых. Это многократно выше любого банковского кредита. Не говоря уже о существенно заниженной оценке залогов. Однако, не имея полной информации, люди зачастую делают выбор в пользу ломбардов из-за «привычности», воображаемой «анонимности» (хотя заключается официальный договор с указанием всех реквизитов), отсутствия требований к кредитной истории», - отметил Рыбалка.

Он добавил, что комитет будет инициировать дополнительные обсуждение документа с участием как представителей ломбардов и регулятора, так и общественных организаций, которые защищают права потребителей финансовых услуг.