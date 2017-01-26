Гривня на межбанке "отвоевала" у доллара еще 4 копейки

18:12, 26 января 2017
Финансы
449

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0471/29,0768 гривни/евро.

REUTERS

В четверг, 26 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,17/27,20 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Читайте такжеНацбанк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0471/29,0768 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2131 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 526 сделок на сумму 235,4 миллиона долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Падение гривни
Теги: #межбанк#гривня