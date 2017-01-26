Нацбанк ослабил официальную гривню до 27,21 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2721,3078 (26 января – 2720,8137)

100 EUR – 2911,7993 (26 января – 2922,9702)

10 RUR – 4,5632 (26 января – 4,5999)

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Как сообщал УНИАН, 26 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,17/27,20 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0471/29,0768 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2131 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 526 сделок на сумму 235,4 миллиона долларов.