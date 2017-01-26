Нацбанк ожидает роста резервов в 2017 году до $21,3 миллиарда

Национальный банк Украины ожидает роста международных резервов по итогам 2017 года до 21,3 миллиарда долларов с 15,5 миллиарда долларов на начало года.

Как сообщили в НБУ, факторами роста резервов станут профицит сводного платежного баланса и получение запланированных траншей кредита Международного валютного фонда.

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По оценкам НБУ, в 2018 году резервы вырастут до 27,1 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в 2016 году выросли на 17% - до 15,539 миллиарда долларов.

В 2016 году Нацбанк пополнил резервы, покупая валюту на межбанковском валютном рынке, на 1,6 миллиарда долларов.