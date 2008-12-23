Кабмин одобрил госбюджет на 2009 год

Кабинет министров Украины на вчерашнем внеочередном заседании утвердил проект государственного бюджета Украины на 2009 год.

Об этом УНИАН сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Напомним, по информации на 22 декабря, правительство планировало на 2009 год рост ВВП на уровне 0,4%, инфляцию – 9,5%. Документ рассчитывался, исходя из курса 7-7,5 грн./долл.

По слвоам главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО, проект государственного бюджета на 2009 год Кабмин подготовил с дефицитом более 2% ВВП.

Проект госбюджета-2009 Кабмин планировал сегодня подать в Верховную Раду.