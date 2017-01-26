Кипрский суд заподозрил собственников "Азовмаша" в выводе активов

Об этом "Апострофу" стало известно из собственных источников.

Согласно приказу суда, временному управляющему предоставлены полномочия контроля над всем движимым и недвижимым имуществом на территории Кипра, а также за его пределами. Временный управляющий будет принимать все меры, необходимые для сохранению активов компании "Азовмашинвест Холдинг", включая управление акциями подконтрольных украинских компаний, с правом депонирования на банковских счетах денежных средств, полученных от прибыли деятельности предприятий и их торговой деятельности по всем договорам с участием предприятий группы "Азовмаш" и третьих лиц.

Временный управляющий назначен до окончания разбирательства по делу, которое сейчас рассматривает этот суд. Дело инициировал один из кредиторов, который в 2013 года предоставил одной из компаний группы "Азовмаш" - ЧАО "Торговый дом "Азовобщемаш" - кредит в размере 27 млн. долларов. Гарантом по кредиту выступила расположенная на Кипре материнская компания "Азовмашинвест Холдинг Лтд".

Вскоре после получения кредита заемщик перестал его обслуживать, в результате сумма задолженности по кредиту уже превысила 35 млн. долларов.

Чтобы максимально продлить срок погашения кредита, бенефициары холдинга Юрий Иванющенко и Светлана Савчук инициировали судебный процесс в Украине, а основной причиной задолженности называли сложности с возвратом проведением антитеррористической операции в Донецкой области. Для судебных процессов привлекли народного депутата, секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Ивана Винника. Однако, несмотря на депутатскую поддержку и длительные судебные тяжбы в судах разных инстанций, "Азовмаш" проиграл дело - 18 января 2016 года Высший хозяйственный суд Украины отказал должнику в удовлетворении иска и обязал уплатить долги.

Кроме того, с 2014 года на Кипре ведется судебный процесс, в рамках которого кредитор требует взыскать задолженность с гаранта по кредиту - материнской компании "Азовмашинвест Холдинг Лтд". Ранее Окружной суд Лимассола уже выносил решение о заморозке активов "Азвомаша", поскольку стали известны факты вывода активов и перевод деятельности на новую структуру, созданную Юрием Иванющенком и Светланой Савчук еще в 2015 году. Но это решение не остановило собственников "Азовмаша". В конце 2016 года были опубликованы документы, подтверждающие вымывание денег с компании-должника. В частности, стало известно, что "Азобщемаш" продолжает производить и активно экспортировать продукцию в РФ, но оплату по контрактам получала новосозданная компания ООО "Торговый дом Азовмашэкспорт" , не обремененная кредитными обязательствами. Под каждую сделку открывались счета в разных банках, и закрывались сразу после получения средств.

В январе 2017 года, кредитор подал в кипрский окружной суд афидэвит (письменное ходатайство под присягой) о назначении временного управляющего активами группы "Азовмаш" для пресечения нарушения решения суда о заморозке активов и во избежание их незаконного отчуждения, в том числе - путем вымывания денежных средств с производственных компаний.

Напомним, машиностроительный холдинг "Азовмаш" контролируется Светланой Савчук (вдовой экс-нардепа Александра Савчука) и экс-народным депутатом Юрием Иванющенко, которые сейчас проживают в Монако. В 2015 году собственники создали новую структуру ООО "Азовмаш груп" (зарегистрирована в Киеве в пер. Музейный, 10) и Kaizen holding OU (зарегистрирована в Таллине, Эстония) "Азовмаш", которая свободна от долгов и является получателем средств по производственным контрактам.