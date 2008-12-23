Ощадбанк отменит плату за выдачу справок на унаследование сбережений

Антимонопольный комитет Украины обязал ОАО «Государственный ощадный банк Украины» отменить плату за выдачу справок, необходимых для оформления права на унаследование сбережений, которая была введена в некоторых регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня и.о. председателя комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Ощадбанк не стягивал плату за предоставление справок из государственных нотариальных контор на их запросы, которые поступали почтой. Однако, когда государственный нотариус выдает справку наследнику, который самостоятельно обращается в Ощадбанк, банк обязывал граждан внести заявление на поиск вклада и оплатить его. Стоимость справки составляла около 10-15 грн.

Председатель правления Ощадбанка Анатолий ГУЛЕЙ отметил, что в системе банка работает система поиска вкладов. «Эта система насчитывает около 3 тыс. работников. Учитывая, что до этого года в банке поиск вкладов не был компьютеризирован, эта работа была ручной, на поиск шло много времени и человеческих затрат», – сказал он.

Также А.ГУЛЕЙ уточнил, что нотариусы произвольно трактовали эту норму, поскольку она была не до конца понятна. «На сегодня АМК дает четкие инструкции для нотариусов, и мы договорились, что люди не должны страдать от этого. Эта норма нам досталась еще со времен Советского Союза», – сказал А.ГУЛЕЙ.