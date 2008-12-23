ВБ ухудшил прогноз ВВП Украины на этот год до 2,3%, инфляции – до 22,8%

Всемирный банк ухудшил прогноз ВВП Украины в 2008 году с 6% до 2,3%, инфляции – с 21,5% до 22,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции экономист Всемирного банка Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

По его словам, прогноз ВВП в 2009 году ухудшен с 4,5% до уровня «минус» 4%.

При этом ВБ улучшил прогноз инфляции в Украине в 2009 году с 15,3% до 13,6%.

По прогнозам Всемирного банка, номинальный ВВП Украины в 2008 году составит 954,7 млрд. грн., в 2009 году – 1,062 трлн. грн.

Напомним, Международный валютный фонд ухудшил прогноз ВВП Украины на 2009 год до уровня «минус» 5%.

Как отметил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ, Секретариат Президента соглашается с таким прогнозом по итогам года.

МВФ прогнозирует также падение украинской экономики в 2009 году на 3% после ожидаемого роста на 6% в текущем году.

МВФ также прогнозирует, что инфляция в 2009 году снизится до 17% с 25,5%, ожидаемых в текущем году.

Кабмин при расчете госбюджета на 2009 год планировало рост ВВП на уровне 0,4%, инфляцию – 9,5%. Документ рассчитывался, исходя из курса 7-7,5 грн./долл.

По данным Госкомстата, рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-ноябре т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 3,6%, в ноябре против ноября 2007 года зафиксирован спад на 14,4%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-ноябрь составил 875,376 млрд. грн., за ноябрь - 75,380 млрд. грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре составлял 132%.

Наибольший прирост валовой добавленной стоимости в январе-ноябре 2008 года наблюдался в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве - на 18% и транспорте и связи - на 9,3%.

Наибольший спад в 16,1% был зафиксирован в строительстве.

Отметим, в июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП – 5,5%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.