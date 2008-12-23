Межбанк: доллар подешевел до 7,85/8,13 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,70/8,15 грн., к 11:00 сузился спрэд – 7,85/8,13 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,27/0,28 грн., к 11:00 цены не изменились. В России курс доллар-рубль поднялся и к 11:00 установился на уровне 28,3293 (+0,0603) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3985/1,3987 долл. США, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7660/11,4015 грн., к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,9790/11,3770 грн.