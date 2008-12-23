”Газовый” фронт - от истерик к диалогу?

На сегодня ситуация на «газовом» фронте острая, но не истеричная. Газпром подымает волны, но все же по сравнению с прошлыми годами это делается с некой опаской. Сложностей у российского монополиста на сегодня достаточно. Причем все происходит на фоне резкого падения цен на нефть со 150 долл. до ниже 40 долл. за баррель. Эта цифра напрямую связана с ценой газа. Наверное, поэтому "кара" - отключить газ 1 января - звучит не сильно пугающе. Всегда присутствует оговорка – «надеемся на исправление ситуации».

Газпром ужесточает принципы

Сегодня Совет директоров Газпрома провел заседание, на котором одобрил основные принципы финансовой стратегии компании в условия мирового кризиса. Как отмечается в сообщении компании, монополист намерен улучшить платежную дисциплину покупателей газа, прежде всего стран бывшего СССР. Правда, не указал каким образом. Кроме того, Газпром планирует более широкое применение авансовой формы расчетов при поставках газа российским потребителям, а также оптимизацию закупок товарно-материальных ресурсов.

Вспомнили россияне и о цифрах

Неплатежи Киева за поставленный из России газ лишают российскую экономику дополнительных инвестиций и наносят ущерб отечественным производителям товаров, аналоги которых импортируются из Украины, заявил официальный представитель Газпрома Сергей КУПРИЯНОВ. "Средства в объеме 2,15 миллиардов долларов, которые не заплатила Украина, должны пойти на развитие российской экономики и обеспечение занятости россиян", - сказал С.КУПРИЯНОВ журналистам.

Все эти заявления не вяжутся с реалиями. В интервью УНИАН уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» оплатил газ, поставленный из России в сентябре и октябре, поэтому можно категорически утверждать, что на сегодняшний день у компании нет долга за газ перед Газпромом».

«Во-первых, речь сейчас не идет о погашении (долга – УНИАН), поскольку по состоянию на данный момент все, что считалось как задолженность на базе официальных контрактов, уже погашено. Речь идет о текущих платежах за ноябрь и декабрь», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что согласно взаимообязующим документам, оплата за прошедший месяц осуществляется в течение следующего месяца. «То есть, мы до конца декабря должны оплатить газ, полученный в ноябре. Соответственно, газ, который будет получен в декабре, должен быть оплачен до конца января 2009 года. Как правило, в сложившихся уже схемах сотрудничества все проплаты производились между 20-м и 30-м числами. Так что сейчас термин "долг" не должен фигурировать. Речь идет о расчетах за текущий месяц в рамках контрактов - это абсолютно приемлемая схема», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он также подчеркнул, что непроведение оплаты за газ, полученный в ноябре и декабре, учитывая такую схему оплаты, не может быть аргументом для отказа российской стороной в подписании контрактов на поставку газа в Украину в 2009 году.

«Я думаю, что мы вырулим на нормальное сотрудничество», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Заявяления Соколовского подтверждает пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА. По ее словам, на данный момент завершены расчеты за природный газ, потребленный в сентябре-октябре – перечислено 1 млрд. долл., сейчас идет накопление необходимых сумм для оплаты закачанных объемов газа.

Газпром продолжает все же запугивать европейских партнеров возможными проблемами с транзитом из-за «поведения» Украины. Но тот же Б.СОКОЛОВСКИЙ, который по поручению Виктора ЮЩЕНКО вместе с первым заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорем ДИДЕНКО 19 декабря в Лондоне встречался с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ, заявил, что Украина убедила Европейскую Комиссию в том, что является и будет в дальнейшем надежным транзитером российского газа в Европу.

«Никаких сомнений ни у кого уже нет в Еврокомиссии, что Украина способна и готова выполнить все свои обязательства по транзиту газа. Для этого достаточно газа в хранилищах, и состояние украинской ГТС (газотранспортной системы – УНИАН) абсолютно нормальное», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ, говоря о том, как отреагировал А.ПИБАЛГС на предоставленную информацию.

Уполномоченный Президента подчеркнул, что разговор состоялся на очень высоком профессиональном уровне. «Мы вместе пришли к выводу, что информация о якобы неготовности или нежелании транспортировать газ (Украиной в Европу – УНИАН), это всего навсего выдумки, это несерьезно", - сказал он.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что в Еврокомиссии приветствовали бы вариант, когда цена газа для Украины и тарифы на транзит формировались бы субъектами хозяйствования по формульному принципу с учетом сегодняшних тенденций на рынке нефти и газа и без политического или какого-либо иного влияния неэкономического характера.Ответа Газпрома на эти заявления не последовало, но ранее без критике в прессе не обошлось бы.

Россия предлагает

18-19 ноября 2008 года в Москве проводились переговоры главы НАК "Нафтогаз Украины" Олега ДУБИНЫ и председателя правления ОАО "Газпром" Алексея МИЛЛЕРА о поставках и транзите газа в 2009 году. По данным СМИ, в ходе переговоров российская монополия предложила Украине механизм погашения долга за газ, тогда еще составляющего 2,4 миллиарда долларов. Долг "Нафтогаза" российская монополия предложила погасить за счет оплаты транзита газа по территории Украины в течение последующих 14 месяцев. Кроме того, "Нафтогаз" должен заморозить транзитную ставку на уровне 1,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров минимум до 2011 года. Между тем, в начале года "Нафтогаз" заявлял, что считает справедливой ставкой транзита газа 9,32 доллара за тысячу кубометров на 100 километров, но отказался от повышения тарифа после того, как "Газпром" объявил о намерении зеркально повысить стоимость транзита среднеазиатского газа, поставляемого в Украину.

Эксперты уверены, что предложенная "Газпромом" схема невыгодна "Нафтогазу" – компания лишится основного источника валютной выручки в 2009-2010 годах. Отсутствие валютных поступлений в 2009 году приведет к тому, что дефицит собственных оборотных средств НАК достигнет 20 миллиардов гривень (с учетом 8 миллиардов гривень планового дефицита оборотных средств). Замораживание транзитной ставки противоречит также политике правительства Украины, которое стремится увеличить ее.

Вариант отключения

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что в случае ограничения поставок газа со стороны ОАО «Газпром», на газоснабжении Украины это не отразится. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Даже если гипотетически предположить, что нам не удастся прийти к консенсусу с «Газпромом» и он с 1 января начнет снижать давление в системе, на газоснабжении Украины это не отразится. Наши запасы в хранилищах позволяют продержаться в авральном режиме до конца отопительного сезона», – сказал он.

При этом он добавил, что «есть один существенный нюанс, о котором умалчивают наши российские партнеры. Наши запасы предусматривают обеспечение сугубо украинских потребителей, тогда как транзит европейского газа также требует «подпитки» техническим газом. Поставки этого газа должен обеспечить «Газпром». Иначе, мы не сможем на должном уровне поддерживать давление в системе для обеспечения транзита», – отметил глава «Нафтогаза».

О.ДУБИНА подчеркнул, что «наши газотранспортные системы интегрированы, поэтому мы просто обречены на партнерство и взаимную поддержку имиджа наших компаний как надежных поставщиков и транзитеров газа в Европу».

Отношения с соседями

Замалчивается, по сравнению с прошлыми годами, цена на газ для Беларуси. Ранее это ставилось «в пику». СМИ сообщают, что Президенты России и Белоруссии Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Александр ЛУКАШЕНКО договорились о принципах поставок и оплаты российского газа в 2009 году. Новая цена на газ для Белоруссии пока не сообщается. В первом квартале 2008 года для Минска цена газа составляла 119,53 доллара за тысячу кубометров, во втором квартале - 127,9 доллара за тысячу кубов. Ранее А.ЛУКАШЕНКО заявлял, что не намерен «сдаваться». «У России есть очень большой интерес по многим направлениям в Беларуси. От обороны до экономических и социальных вопросов. Но это имеет какую-то цену, так ведь? Мы хотели бы, чтобы Россия поставляла нам природный газ, нефть покупать будем и так далее. Это тоже наш интерес, это тоже имеет цену. И мы хотим договориться. Это - цена и это - цена. Давайте сбалансируем. Давайте сделаем так, чтобы белорусы не были, ну, хотя бы на уровне немцев. У немцев 240 долларов цена природного газа, а это еще 3 тысячи километров качать природный газ, и нам 240 долларов. И как это вообще будет смотреться на фоне того, что в 3 раза упала нефть? Естественно, и цена на газ должна уменьшиться», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси подчеркнул, что для белорусской стороны является неприемлемой цена на природный газ на уровне 200 или 240 долларов за 1 тысячу кубических метров газа. А.ЛУКАШЕНКО считает позитивной тенденцию падения мировой цены на нефть. «Мы будем вести разговор с Российской Федерацией, чтобы они вошли в ситуацию и понимали, что мы при падении спроса на нашу продукцию и при уменьшении доходов от нашей экономики просто не сможем заплатить. Если эта долговая яма, в которую мы можем попасть, России нужна, то тогда совсем иной разговор. Но я не хочу все эти аспекты опять обрисовывать и раскрывать, мы очень спокойно, уравновешенно ведем себя. Мы понимаем, что у самой России сегодня проблем больше, чем достаточно. Но опять же мы не хотим, чтобы эти проблемы решались за счет Беларуси. Мы, наоборот, рассчитываем на то, что Россия в этой ситуации сможет Беларуси подставить плечо. Притом это же не бесплатно - отработаем, мы никогда никому не были должны. Так я и ставлю вопрос перед российским руководством, - мы отработаем. Нам чужого ничего не надо», - подчеркнул глава белорусского государства. Решение Президента Беларуси не сдавать позиции звучит убедительно. И причины тому он называет веские.

Новогоднее дежавю Для Киеве проблема связана только с тем, что решать вопрос нужно было намного раньше. Не ждать новогоднего дежавю. В этой связи стоит отметить комментарий Арсений ЯЦЕНЮКА. Говоря о перспективах переговорного процесса с Россией о поставках газа и его цены, А.ЯЦЕНЮК отметил, что в Украине каждый год ситуация повторяется. “Все люди Новый год празднуют под елкой, а мы празднуем под российским “Газпромом”, - сказал, добавив, что так же будет и в нынешнем году. А.ЯЦЕНЮК прогнозирует, что максимальная цена на газ будет 250 долларов. По его словам, “кризис уменьшил цену на нефть с 150 долларов до 40, и это повлияло на цену на газ”. Он добавил, что пессимистические прогнозы о цене за газ в размере 400 долларов не сбудутся.

Украина заявляет - Газпром опровергает

23 декабря В.ЮЩЕНКО заявил на пресс-конференции, что вопрос с урегулированием задолженности Украины за российский газ решен, и выразил надежду, что контракт о поставках газа в Украину в 2009 году в ближайшее время будет подписан.

"Для расчетов по части долга за газ мы используем валютные резервы Национального банка. 800 миллионов долларов было заплачено из резервных фондов, более 20 миллионов - инкассированная выручка НАК "Нафтогаза", часть долга реструктурирована на январь-февраль и, таким образом, на сегодня этот вопрос решен", - сказал В.ЮЩЕНКО.

"Газпром" опроверг заявление Президента Украины.

"Такого рода заявления нас очень удивляют. Реструктуризацию долга в одностороннем порядке обычно проводят только после дефолта... В рамках двусторонних отношений никаких договоренностей о реструктуризации задолженности нет, и никаких документов по этому поводу не подписано", - говорится в пресс-релизе "Газпрома" со ссылкой на официального представителя холдинга Сергея КУПРИЯНОВА.

"По контракту "Нафтогаз Украины" должен оплатить весь полученный газ до конца месяца поставок. Так что, вопрос отнюдь не решен. Поставки в ноябре не оплачены, платежей за декабрь мы также не видим. Реальных путей урегулирования проблемы украинская сторона пока не предлагает. Рассчитываем на завтрашней встрече с Олегом ДУБИНОЙ (глава "Нафтогаза Украины") увидеть свет в конце тоннеля", - заявил С.КУПРИЯНОВ.

Сегодня "Газпром" и "Нафтогаз Украины" продолжат переговоры.

Газовая ОПЕК

В продолжение "газовой темы". В Москве 23 декабря участники Форума стран - экспортёров газа (ФСЭГ) договорились о фактическом преобразовании Форума в организацию с аналогичным названием.

Соответствующие учредительные документы – устав и соглашение, подписаны по результатам заседания, передает корреспондент УНИАН.

Вопрос уровня добычи газа на Форуме стран-экспортеров не обсуждался. По информации министра энергетики РФ Сергея ШМАТКО, страны-экспортеры газа не будут согласовывать уровень добычи, однако будут стараться синхронизировать свои инвестпрограммы.

Решение по изменению механизма ценообразования на газовом рынке на московской встрече стран-экспортеров принято не было.

"Было решено в дальнейшем проводить анализ на рынке, чтобы иметь возможность формировать задачи для дальнейшей работы", - сказал С.ШМАТКО.

Штаб-квартира Форума стран - экспортеров газа, который часто называют "газовой ОПЕК", будет размещена в столице Катара – Дохе. На роль столицы "газовой ОПЕК" также претендовали столица Ирана Тегеран и российский Санкт-Петербург. Последний в ходе голосования уступил победителю всего один голос.

По словам премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА, организации будет заниматься представлением интересов производителей и экспортеров газа на международной арене, способствовать защите своих интересов в отношениях с потребителями, а также должна выражать согласованную позицию его членов по наиболее важным вопросам текущего состояния и перспектив развития газового рынка.

Деятельность ФСЭГ носит преимущественно информационный характер. Обмен мнениями и данными по различным аспектам добычи, транспортировки и реализации газа между участниками Форума происходил в рамках регулярных министерских встреч (один раз в год в одной из стран-участниц).

Форум стран – экспортёров газа создан в мае 2001 года в Тегеране в ходе встречи министров нефти и энергетики Алжира, Брунея, Индонезии, Ирана, Малайзии, Нигерии, Катара, Омана, России и Туркмении.

В работе ФСЭГ принимают участие Алжир, Боливия, Бруней, Венесуэла, Египет, Индонезия, Иран, Катар, Казахстан (принимавший участие во встрече в Москве в качестве гостя, получил статус наблюдателя организации), Ливия, Малайзия, Нигерия, Норвегия, Объединённые Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Туркмения, Экваториальная Гвинея.

Европейские страны и США рассматривают этот саммит как попытку контролировать цены на газ. Обеспокоенность подкреплена угрозами Москвы перекрыть поставки газа в Украину из-за спора с оплатой. Однако, Россия заверяет, что цель встречи лишь обменяться взглядами и мыслями.

Опрошенные «Голосом Америки» эксперты отмечают, что в случае создания газового объединения наподобие ОПЕК, Россия будет играть в нем ведущую роль. Эксперт по вопросам энергетики инвестиционного банка «Ренессанс» Том МАНДИ отметил: «Я думаю, они стремятся получить возможность жать на мир с помощью экспорта газа, и будут контролировать цену на него. Однако, сейчас трудно представить, как они могут сделать это быстро».

(УНИАН)