Безработица в 2009 году вырастет до 9%

В Министерстве труда и социальной политики ожидают, что уровень безработицы в 2009 году вырастет до 9%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом заявила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, отвечая на вопросы читателей одной из газет.

“Ожидается, что уровень безработицы возрастет с 6,2% в первом полугодии текущего года до 9% в следующем году», – сказала она.

По прогнозам Минтруда, в 2009 году в службу занятости обратится от 2,9 до 3,2 млн. человек. «Наиболее пострадают те отрасли, которые зависимы от экспорта, – это металлургическая и химическая. Поскольку останавливается строительство, то и эта ветвь пострадает”, – отметила министр.

При этом она сообщила, что на сегодняшний день кризис практически не коснулся людей, работающих по инженерным специальностям.

Что касается регионов, то кризис сильно отразится на Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. “А такие регионы, как, например, Одесса, Крым, Черновцы, сейчас являются донорами, и мы надеемся за счет внутренней трудовой миграции решить вопрос безработицы. Мы со своей стороны будем предпринимать все меры, чтобы люди были трудоустроены. В том числе собираемся компенсировать работодателям часть зарплат, лишь бы они не увольняли людей”, – сказала Л.ДЕНИСОВА.