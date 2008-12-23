АМК готов расследовать действия комбанков

Антимонопольный комитет Украины готов приступить к соответствующим расследованиям по действиям на валютном рынке некоторых коммерческих банков при наличии представления от Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня и.о. председателя комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Антимонопольный комитет в моем лице 2 декабря подписал официальное письмо к главе Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ с предложением внести в АМК от имени Нацбанка мотивированное представление об основаниях для вмешательства и соответствующих расследований в сфере банковских услуг. На сегодня такого представления нет», – отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, основанием для обращения Антимонопольного комитета к Нацбанку стало обнародованное 27 ноября заявление заместителя председателя НБУ Александра САВЧЕНКО о намерении обратиться в АМК с целью урегулирования ситуации на валютном рынке.

Принимая во внимание ситуацию, сложившуюся на рынке банковских услуг, и возможную необходимость вмешательства Антимонопольного комитета, АМК решил оперативно обратиться по этому поводу в НБУ.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО также провел телефонный разговор с В.СТЕЛЬМАХОМ относительно информирования о позиции комитета.