Рост мировой экономики в 2009 г. будет отрицательным - ”минус” 0,4%

Рост мировой экономики в 2009 году впервые за полстолетия будет отрицательным и составит "минус" 0,4%, по сравнению с положительным ростом в 2% в текущем году.

Как сообщает "Голос Америки", об этом речь идет в отчете Ассоциации международных финансовых учреждений Institute of Intеrnational Finance.

«Кому-то, наверное, покажется, что 0,4% не такая уж и большая величина, но тут важно иметь в виду, что раньше рост совокупного мирового ВВП никогда не опускался ниже нуля. Раньше всегда были динамичные регионы, компенсировавшие спады в других точках планеты, в том числе в ведущих странах», – прокомментировал автор отчета Филип САТТЛ.

В Соединенных Штатах, Западной Европе и Японии ВВП сократится примерно на 1,5%, в Китае рост замедлится до 6,5%, в Индии – до 5%.

«Больше всего меня пугает скорость изменения экономической конъюнктуры, – сказал Ф.САТТЛ. – Еще 3-4 месяца назад мы прогнозировали замедление роста, но не спад производства как таковой. Быстрота, с которой меняется ситуация в США и других странах, поистине поразительная».