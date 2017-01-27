Нацбанк принял решение об отнесении "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных.

Национальный банк Украины 26 января принял решение об отнесении "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на решение правления Нацбанка от 26 января.

"Правление Национального банка Украины 26 января 2017 года приняло решение об отнесении публичного акционерного общества "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по результатам диагностического обследования "Фортуна-банк", проведенного в первой половине 2016 года, в июле 2016 года был утвержден необходимый объем докапитализации банка. Согласно диагностическому обследованию, все банки второй двадцатки по размеру активов, которые нуждались в докапитализации, должны были обеспечить положительное значение регулятивного капитала на 1 января 2017 года.

"Фортуна-банк" подал в Национальный банк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка. В течение 2016 руководство и владелец существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. В частности, путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, направление средств субординированного долга в основной капитал банка. Однако, совершенные руководством АО "Фортуна-банк" и владельцем существенного участия этого банка меры по его докапитализации были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.

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НБУ отмечает, что 91% (2167 человека) всех вкладчиков "Фортуна-банк" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тысяч гривень. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 96 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы НБУ принял решения о выведении с рынка в отношении 89 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 - в 2015, 21 - в 2016 и 2 - в 2017 году. Решения о ликвидации регулятор принял в отношении 81 из этих банков. Только 1 банк возобновил работу после продажи инвестору.

"Фортуна-банк" работал на рынке Украины с 2002 года и входил в группу небольших по размеру активов.