Ющенко называет безответственным проект госбюджета на 2009 год

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет безответственным подготовленный правительством проект бюджета на 2009 год. Об этом он сообщил, выступая на совещании с руководителями областных государственных администраций и представителями местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, Президент раскритиковал предложенный правительством проект бюджета-2009. «Это трагедия, это самый безответственный документ», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что правительство несет прямую ответственность за подготовленный им проект бюджета.

Президент призвал в корне изменить бюджетную политику. По его мнению, правительство должно предложить сбалансированную бюджетную политику, а проект дежрбюджета-2009 должен быть реальным.

В.ЮЩЕНКО также раскритиковал макроэкономические показатели, заявленные правительством лишь 17 декабря. Он отметил, что такие показатели могут стать колоссальной проблемой для государственного бюджета на 2009 год.

В.ЮЩЕНКО также заявил, что самый большой удар в результате предложенной правительством бюджетной политики может быть нанесен именно по регионам. «Самый большой удар по темпам и глубине будет нанесен по местным бюджетам», - сказал Президент.

Он добавил, что в случае одобрения такого варианта бюджета, который предложило правительство, под большую угрозу будут поставлены межбюджетные отношения.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании утвердил проект государственного бюджета Украины на 2009 год. По информации на 22 декабря, правительство планировало на 2009 г. рост ВВП на уровне 0,4%, инфляцию – 9,5%. Документ рассчитывался, исходя из курса 7-7,5 грн./долл.

По информации главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО, проект государственного бюджета на 2009 год Кабмин подготовил с дефицитом более 2% ВВП.

Проект госбюджета-2009 Кабмин планировал подать в Верховную Раду 23 декабря.