В ВР зарегистрирован проект Программы деятельности Кабмина

13:18, 23 декабря 2008
Финансы
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В кризисный и посткризисный периоды

В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления о Программе деятельности Кабинета министров Украины "Преодоление влияния мирового финансово-экономического кризиса и поступательное развитие".

Как сообщается на официальном сайте ВР, правительственный документ под №1360 был зарегистрирован сегодня, 23 декабря.

 

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