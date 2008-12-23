В ВР зарегистрирован проект Программы деятельности Кабмина
13:18, 23 декабря 2008Финансы
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В кризисный и посткризисный периоды
В Верховной Раде зарегистрирован проект Постановления о Программе деятельности Кабинета министров Украины "Преодоление влияния мирового финансово-экономического кризиса и поступательное развитие".
Как сообщается на официальном сайте ВР, правительственный документ под №1360 был зарегистрирован сегодня, 23 декабря.
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