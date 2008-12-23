К февралю возникнут проблемы с выплатами по безработице

Директор Государственного центра занятости, руководитель исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы Владимир ГАЛИЦКИЙ прогнозирует, что к февралю 2009 года возникнет дефицит бюджета фонда на уровне 1,6 млрд. грн. для осуществления социальных выплат по безработице.

Об этом В.ГАЛИЦКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Фонд общеобязательного государственного страхования на случай безработицы не сможет уже через 1,5 месяца обеспечить финансирование профессионального обучения, дотаций работодателям на трудоустройство и оплачиваемых общественных работ, а уже в конце февраля Фон не сможет выплачивать пособия по безработице. Фонду грозит значительный дефицит бюджета», - сказал В.ГАЛИЦКИЙ.

Глава фонда не исключает, что такое положение дел может привести к серьезному социальному взрыву. «Как будут выживать семьи в моноструктурных городах и небольших населенных пунктах, где закрывается единственное крупное предприятие, на котором работали все члены семьи? Что делает государство для сохранения своих гарантий? Этот вопрос сегодня повисает в воздухе», - добавил он.

В.ГАЛИЦКИЙ уточнил, что в 2009 году бюджет Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы планируется на уровне 4,8 млрд. грн. против 4,5 млрд. грн. в 2008 году. «Доходы фонда уменьшились на 35-37 процентов к уровню прошлого года. К примеру, только за декабрь мы должны были получить общей доходной части 661 млн. 226 грн. По факту мы выйдем на 373 млн. 400 тысяч грн.», - уточнил глава фонда.