Дефицит госбюджета в 2016 году вырос до 70 миллиардов гривень

Об этом свидетельствуют данные о выполнении госбюджета на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Учитывая плановые показатели госбюджета на 2016 год с изменениями, годовой показатель дефицита госбюджета оказался ниже установленного предельного объема на уровне 83,694 миллиарда гривень.

С учетом оценок номинального ВВП Украины за 2016 год, обнародованных Национальным банком Украины, на уровне 2,358 триллиона гривень, годовой дефицит госбюджета составил 3% ВВП.

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Также Госказначейство приводит показатели сводного бюджета, согласно которым его дефицит за 2016 год составил 54,683 миллиарда гривень, что в 1,8 раза больше дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 30,898 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-ноября 2016 года составил 9,988 миллиарда гривень, дефицит госбюджета - 45,543 миллиарда гривень.

Госбюджет Украины на 2016 год предполагал доходы на уровне 607,966 миллиарда гривень, расходы – 681,461 миллиарда гривень, предельный объем дефицита – 83,694 миллиарда гривень, потолок государственного и гарантированного государством долга – 1,946 триллиона гривень.