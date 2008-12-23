Комбанки столицы торгуют долларом по курсу 7,30/8,30 грн.

Сегодня в коммерческих банках Киева курс покупки-продажи доллара в среднем составляет 7,30/8,30 грн., евро – 10,00 /11,50 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 6,90/8,85 грн., евро – 9,20/12,00 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,30/8,50 грн., евро – 10,00/12,00 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 7,50/8,30 грн., евро – 10,40/11,60 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,25/8,85 грн., евро – 10,15/12,50 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 7,50/8,20 грн., евро – 10,30/11,53 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 7,50/8,20 грн., евро – 10,00/11,50 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,30/8,00 грн., евро – 9,80/11,30 грн.

Официальный курс гривни не изменился и на сегодня составляет 7,8788 грн./долл. США, 10,983047 грн./евро.

Справка УНИАН. Со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.

Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре т.г., соответственно.