НБУ ввел временную администрацию в банке ”Национальный кредит”

Национальный банк Украины ввел временную администрацию в АКБ "Национальный кредит" (Киев).

Об этом речь идет в сообщении, обнародованном в газете «Урядовий кур`єр» от 23 декабря т.г.

Согласно постановлению НБУ №439 от 19 декабря, временная администрация введена на один год – с 19 декабря 2008 года по 18 декабря 2009 года. Временным администратором в банке назначен Евгений ПАТРУШЕВ.

Также НБУ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов на шесть месяцев – с 19 декабря 2008 года по 18 июня 2009 года.

Справка УНИАН. АКБ «Национальный кредит» создан в 1996 году, на сегодня входит в группу небольших банков.

По состоянию на 1 октября т.г. чистые активы банка составляли 635,986 млн. грн., кредитный портфель – 566,545 млн. грн., собственный капитал – 72,58 млн. грн.

Январь-сентябрь 2008 г. банк закончил с прибылью 6,26 млн. грн., за 2007 год получил прибыль 6,086 млн. грн.

Акционерами АКБ "Национальный кредит" на 1 октября т.г. являлись: "Проминвестбанк" (прямое участие – 34,75%, опосредованное – 10,99%), страховая компания "Вексель" – 31,51%, Павел МАТВИЕНКО (прямое участие – 11%, опосредованное – 34,7%).