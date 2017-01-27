Гривня торгуется на межбанке по 27,20 за доллар

В пятницу, 27 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,17/27,20 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0471/29,0768 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,1939 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 170 сделок на сумму 77,66 миллиона долларов.