Европа обеспокоена созданием газовой ОПЕК

Несколько стран Западной Европы, которые зависят от поставок газа из стран, лидеры которых сегодня собираются в Москве, выразили обеспокоенность по поводу саммита, сообщает «Голос Америки»

По его информации, европейские страны рассматривают этот саммит как попытку контролировать цены на газ. Обеспокоенность подкреплена угрозами Москвы перекрыть поставки газа в Украину через спор вокруг оплаты. Однако Россия заверяет, что цель встречи - лишь обменяться взглядами и мыслями.

Опрошенные «Голосом Америки» эксперты отмечают, что в случае создания газового объединения наподобие ОПЕК, Россия будет играть в нем ведущую роль. Эксперт по вопросам энергетики инвестиционного банка «Ренессанс» Том МАНДИ отметил:

«Я думаю они стремятся получить возможность жать на мир с помощью экспорта газа и будут контролировать цену на него. Однако, сейчас трудно представить как они могут сделать это быстро».

Во вторник в Москве начался саммит стран-экспортеров газа, который по мнению экспертов, является попыткой создать организацию наподобие ОПЕК, объединения к которому входят страны экспортеры нефти.