Фонд гарантирования советует заемщикам банка "Михайловский" временно не платить по долгам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда, в этой связи заемщикам банка «Михайловский», кредиты которых накануне его банкротства были переданы компании «Плеяда», целесообразно дождаться окончательного решения суда.

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Фонд подчеркивает, что административный суд не рассматривает вопрос по существу, а в ходе процесса было допущено множество грубых нарушений, что повлияло на объективность и правомерность принятого решения.

В этой связи, как отметил фонд, договор факторинга между банком «Михайловский» и компанией «Плеяда» от 19 мая 2016 года на сегодня остается ничтожным, а жалоба банка и фонда будет рассматриваться в Апелляционном административном суде 31 января.

Кроме того, как отметил фонд, в настоящее время продолжается расследование по уголовному делу относительно этих кредитов в производстве прокуратуры Киева.

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«Только после полного и окончательного решения суда по ничтожности будет приниматься решение относительно средств, которые поступили на накопительный счет банка «Михайловский» в погашение указанных обязательств», - отмечается в сообщении фонда.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал банк «Михайловский» неплатежеспособным 23 мая 2016 года. Накануне, 20 мая, глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний «Кредитно-инвестиционный центр» и «Инвестиционно-расчетный центр», что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Кроме того, накануне введения временной администрации банк «Михайловский» заключил договоры факторинга с финансовыми компаниями «Фагор» и «Плеяда», согласно которым уступил права требования по своим кредитам. Впоследствии Фонд гарантирования вкладов признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытаются отстаивать свои интересы через суд.

19 ноября прошлого года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц ущерба, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг», приравнивающий большинство сомнительных вкладов к банковским.