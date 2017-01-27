Работающих в Украине банков за год стало на 23 меньше
14:35, 27 января 2017Финансы
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В данный момент в Украине осталось 94 работающих банка, из них 39 - финучреждения с иностранным капиталом.
В Украине осталось 94 работающих банка / Фото УНИАН
Количество работающих в Украине банков, без учета неплатежеспособных, на 20 января 2017 года составило 94, что на 23 финучреждения меньше, чем на начало 2016 года.
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Об этом говорится в информационных материалах Национального банка Украины, имеющихся в распоряжении УНИАН.
Согласно документу, 39 из 94 работающих финучреждений – банки с иностранным капиталом.
Справка УНИАН. По состоянию на начало 2016 года активы работающих банков в Украине составляли 1,254 триллиона гривень, а количество работающих банков - 117.
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