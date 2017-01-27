Работающих в Украине банков за год стало на 23 меньше

Количество работающих в Украине банков, без учета неплатежеспособных, на 20 января 2017 года составило 94, что на 23 финучреждения меньше, чем на начало 2016 года.

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Об этом говорится в информационных материалах Национального банка Украины, имеющихся в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, 39 из 94 работающих финучреждений – банки с иностранным капиталом.

Справка УНИАН. По состоянию на начало 2016 года активы работающих банков в Украине составляли 1,254 триллиона гривень, а количество работающих банков - 117.