Правительство планирует в 2009 г. привлечь 400 млн. долл. от ЕБРР

Правительство планирует в 2009 году привлечь 400 млн. долл. средств Европейского банка реконструкции и развития для развития малого и среднего бизнеса.

Об этом говорится в проекте постановления о Программе деятельности Кабинета министров Украины. "Преодоление влияния мирового финансово-экономического кризиса и поступательное развитие».

Кроме того, планируется провести переговоры с ЕБРР относительно расширения перечня банков-реципиентов.

Справка УНИАН. Сегодня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о Программе деятельности Кабинета министров Украины "Преодоление влияния мирового финансово-экономического кризиса и поступательное развитие".

Правительственный документ зарегистрирован под №1360.