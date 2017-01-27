В Кабмине назвали количество и стоимость госинвестпроектов на 2017 год

Украина планирует в 2017 году реализовать 27 государственных инвестиционных проектов с финансированием из госбюджета в размере 1,65 миллиарда гривень, а также с дополнительным внебюджетным финансированием в 426 миллионов гривень.

Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

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В частности, на проекты в сфере охраны здоровья предусмотрено финансирование в размере 748 миллионов гривень, на проекты в социальной и культурной сфере - 214 миллионов гривень, на проекты по охране окружающей среды - 37 миллионов гривень, на развитие транспортной инфраструктуры - 600 миллионов гривень, на проекты по улучшению предоставления госуслуг - 51 миллион гривень.

Как сообщал УНИАН, Кабмин планирует в 2017-2019 году реализовать государственных инвестиционных проектов на 24 миллиарда гривень. Проекты для инвестирования будут касаться здравоохранения, строительства служебного жилья, социально-культурной сферы, охраны окружающей среды, функционирования органов власти и оказания ими услуг, транспортной инфраструктуры, агросектора.