Кабмин рекомендует НБУ выравнивать условия кредитов

Правительство рекомендует Национальному банку Украины переходить к постепенному выравниванию условий кредитования в национальной и иностранной валюте.

Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета министров Украины "Преодоление влияния мирового финансово-экономического кризиса и постепенное развитие».

Кроме того, рекомендуется усилить прозрачность монетарной и валютной политики как фактора восстановления доверия к национальной денежной единице и ее стабильности, обеспечить своевременное реагирование через применение всех видов монетарных и пруденциальных механизмов и инструментов на инфляционные и курсовые риски, осуществить постепенный переход в среднесрочном периоде к таргетированию инфляции и политике плавающего обменного курса с одновременным усилением действенности процентной политики, а также способствовать снижению уровня долларизации экономики.