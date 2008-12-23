Путин предлагает сделать ФСЕГ постоянно действующей организацией

Россия предлагает трансформировать Форум стран-экспортеров газа в постоянно действующую международную организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, выступая на 7-й министерской встрече Форума стран-экспортеров газа.

"На наш взгляд, Форум стран-экспортеров газа должен стать постоянно действующей организацией со своим уставом и штаб-квартирой, структурой, которая будет представлять интересы производителей и экспортеров газа на международной арене, будет способствовать защите их интересов по выстраиванию цивилизованных рыночных отношений с потребителями. Организация должна выражать согласованную позицию его членов по наиболее важным вопросам текущего состояния и перспектив развития газового рынка", - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что подобные действия полностью соответствуют международным нормам. По его словам, право стран-производителей на объединение в организации декларировано в утвержденной резолюцией ООН Хартии экономических прав и обязанностей государств 1974 года.

Кроме этого, В.ПУТИН отметил, что Россия согласится с расположением штаб квартиры в любой стране. В тоже время В.ПУТИН предложил разместить штаб-квартиру новой Организации стран-экспортеров газа в Санкт-Петербурге.

«Мы будем рады принять эту организацию в Российской Федерации и готовы предоставить один из красивейших городов мира и Европы – Петербург. Мы готовы наделить эту организацию дипломатическим статусом и взять все расходы по ее содержанию на себя", - сказал премьер-министр РФ.