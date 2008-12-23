Переговоры с «Газпромом» находятся на завершающей стадии

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что переговорный процесс с ОАО «Газпром» о поставках и транзите газа в 2009 году находится на завершающей стадии. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Сегодня, мы находимся на финальной стадии переговорного процесса. Впрочем, как и месяц назад. Все необходимые документы для контрактования с нашими российскими коллегами подготовлены и согласованы сторонами», – сказал он.

При этом он добавил, что, «к сожалению, финансовые проблемы, которые возникли в связи с кризисом, нестабильность украинского валютного рынка и значительная задолженность внутренних потребителей привели к срыву графика платежей за импортный газ».

«Именно финансовый вопрос стал камнем преткновения для завершения переговоров», – отметил О.ДУБИНА.

Он подчеркнул, что «расчеты с поставщиком импортного газа (РосУкрЭнерго - УНИАН) проводятся постоянно».

«Как только на счет НАКа поступают средства от потребителей, они сразу же направляются на приобретение валюты и расчеты за импортный газ. Опять же акцентирую внимание на том, что сегодняшняя ситуация на мировых финансовых рынках достаточно затрудняет привлечение заемных средств. Но мы стараемся привлечь необходимые ресурсы для выполнения наших финансовых обязательств», – сказал глава «Нафтогаза».

Напомним, по данным «Газпрома», Украина задолжала за поставки газа в сентябре-ноябре 2,4 млрд. долл., а также должна выплатить проценты за отсрочки платежей.

Между тем, в интервью УНИАН заявил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» оплатил газ, поставленный из России в сентябре и октябре, поэтому можно категорически утверждать, что на сегодняшний день у компании нет долга за газ перед «Газпромом».

«Во-первых, речь сейчас не идет о погашении (долга – УНИАН), поскольку по состоянию на данный момент все, что считалось как задолженность на базе официальных контрактов, уже погашено. Речь идет о текущих платежах за ноябрь и декабрь», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Справка УНИАН. Украина закупает через «Газпром» около 55 млрд. куб. м газа в год, цена топлива в текущем году составляет 179,5 долл. за тыс. куб. м.

Украина потребляет около 75 млрд. куб. м газа в год, из которых 20 млрд. куб. м добывает сама.

*** Полное интервью председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ читайте по адресу: http://economics.unian.net/rus/detail/2077