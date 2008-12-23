Ограничения «Газпрома» не отразятся на Украине

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что в случае ограничения поставок газа со стороны ОАО «Газпром», на газоснабжении Украины это не отразится. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Даже если гипотетически предположить, что нам не удастся прийти к консенсусу с «Газпромом» и он с 1 января начнет снижать давление в системе, на газоснабжении Украины это не отразится. Наши запасы в хранилищах позволяют продержаться в авральном режиме до конца отопительного сезона», – сказал он.

При этом он добавил, что «есть один существенный нюанс, о котором умалчивают наши российские партнеры. Наши запасы предусматривают обеспечение сугубо украинских потребителей, тогда как транзит европейского газа также требует «подпитки» техническим газом. Поставки этого газа должен обеспечить «Газпром». Иначе, мы не сможем на должном уровне поддерживать давление в системе для обеспечения транзита», – отметил глава «Нафтогаза».

О.ДУБИНА подчеркнул, что «наши газотранспортные системы интегрированы, поэтому мы просто обречены на партнерство и взаимную поддержку имиджа наших компаний как надежных поставщиков и транзитеров газа в Европу».

«Мы постараемся за оставшиеся дни сделать все, чтобы не выходить на работу до окончания рождественских каникул. Думаю, нашим российским коллегам тоже не очень хочется встречать Новый год под елкой в офисе. Новый год должен быть праздником, а не продолжением трудовых будней», – подытожил он.

Справка УНИАН. Европа, на четверть зависящая от поставок российского газа, получает большую часть "голубого топлива" по системе трубопроводов, идущих через Украину. В январе 2006 года РФ ограничивала подачу газа Украине из-за несогласованной цены на будущий год, недостаток топлива Киев добирал из экспортных поставок в Европу.