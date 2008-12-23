Ющенко: в кризисе виноват Кабмин

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что ключевая первопричина кризиса в Украине – популистская и непродуманная политика правительства, которая привела страну к нынешнему состоянию. Об этом глава государства заявил во время совещания с представителями местной власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО показал на примере статистических данных тенденцию резкого замедления темпов роста экономики. Спад в промышленности, негативная динамика в строительной отрасли, свертывание инновационно-инвестиционных программ – все это обусловило сначала торможение роста реального ВВП, а на протяжении последних двух месяцев – его сокращение.

За 11 месяцев прирост реального ВВП составил лишь 3,6%, хотя на протяжении января – августа его средний темп был более 6 процентов. Резкое падение этого показателя произошло именно за последние месяцы. Четвертый месяц подряд уменьшаются объемы производства в промышленности. При этом такие негативные тенденции в экономике происходят на фоне инфляционных процессов: на конец года прогнозировано 22–23%.

Президент констатировал: «То, что произошло, в львиной доле произошло из-за бездарной бюджетной, торговой и финансовой политики. Выводы нужно делать в политике 2008 года».

В этом контексте он дал критические оценки показателям выполнения бюджета текущего года и хода подготовки бюджета на следующий год. По словам Президента, негативные тенденции в реальном секторе экономики значительно обостряют проблему с выполнением бюджетов всех уровней по доходам. В ноябре к плану недополучено свыше 2 млрд. грн. Учитывая продолжение кризиса, ситуация в декабре с выполнением будет еще хуже. Выполнение местными бюджетами помесячных планов по доходам также очень проблематично. «Ответ на то, как изменить ситуацию, на две трети лежит на правительстве. Мы должны иметь правительство, которое может предлагать нации честный диалог. У меня нет впечатления, что правительство готово такой разговор вести, мобилизовать всех и работать на то, как сформировать сбалансированную политику в следующем году», – сказал Президент.