Гривня уходит на выходные с курсом 27,19 за доллар

В пятницу, 27 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,16/27,19 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0471/29,0768 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,1922 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 458 сделок на сумму 209,1 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 26 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,17/27,20 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0471/29,0768 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 грн/рубль.