Крупнейший швейцарский банк UBS отчитался о значительном снижении прибыли

Чистая прибыль банка в 2016 году снизилась до 3,3 миллиарда швейцарских франков ($3,3 миллиарда) по сравнению с показателем предыдущего года - 6,2 миллиарда франков - вследствие трудностей подразделения управления частным капиталом из-за рекордно низких процентных ставок и ориентации на состоятельных клиентов, сообщает Рейтер.

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"Хотя макроэкономическая неопределенность, геополитическая напряженность и разногласия в политике продолжают влиять на настроение клиентов и объемы транзакций, мы начали замечать улучшение уверенности инвесторов, главным образом в США, что может положительно сказаться на деятельности нашего подразделения управления частным капиталом", - говорится в заявлении крупнейшего в Швейцарии банка.

Операционная прибыль до вычета налогов в 2016 году снизилась на 24 процента.

Чистая прибыль в четвертом квартале составила 738 миллионов франков, что значительно выше усреднённого прогноза 15 опрошенных Рейтер аналитиков в 339 миллионов.

Квартальная чистая прибыль снизилась по сравнению с 949 миллионами франков годом ранее.

Тем не менее банк сообщил, что по-прежнему выплатит дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,60 франка в 2016 году, как и ожидали участники рынка.