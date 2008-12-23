МВД проверяет НБУ
16:57, 23 декабря 2008Финансы
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Сообщил Луценко
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что «в рамках оперативно-разыскного дела Министерство внутренних дел Украины в данное время проводит доследственную проверку по поводу вероятного финансового мошенничества в действиях Национального банка Украины во время рефинансирования коммерческих банков, а также валютных торгов».
Об этом министр заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН сегодня во Львове.
Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что «сейчас проводится изучение депутатских заявлений и сообщений в средствах массовой информации, а также МВД готовит представление в суд для снятия банковской тайны в ходе данного дела».
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