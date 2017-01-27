Зарплатные долги в Украине уменьшились до 1,7 миллиарда

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в декабре 2016 года уменьшилась на 10,6% по сравнению с ноябрем и на 1 января 2017 года составила 1,7 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в декабре уменьшилась на 16,0% – до 1,1 млрд грн.

Основная сумма долга сформировалась на промышленных предприятиях (73,7%). На работников сферы транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности приходится 9,9% задолженности.

Наибольшие суммы задолженности накопили предприятия Луганской (23%), Донецкой (14,7%) и Харьковской (12,9%) областей.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2016 года увеличилась на 2,1% по сравнению с октябрем и на 1 декабря прошлого года составляла 2 млрд грн.

В январе-сентябре 2016 года при содействии Государственной службы труда было погашено около 300 млн грн долгов по зарплате на предприятиях.