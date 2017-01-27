В понедельник доллар и евро подешевеют: НБУ укрепил официальный курс гривни

19:27, 27 января 2017
Финансы
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Официальный курс НБУ на 30 января: 100 USD – 2719.2242 грн; 100 EUR – 2904.4034 грн; 10 RUR – 4.5080 грн.

Фото УНИАН

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2719.2242 (27 января – 2721.3078)

100 EUR – 2904.4034 (27 января – 2911.7993)

10 RUR – 4.5080 (27 января – 4.5632)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,16/27,19 грн/долл.Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0471/29,0768 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 грн/рубль.

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