Правительство защитит отрасли экономики от кризиса

Правительство намерено в 2009 году поддержать отрасли, пострадавшие от финансово-экономического кризиса.

Проектом программы деятельности Кабинета министров Украины "Преодоление влияния мирового финансово-экономического кризиса и поступательное развитие", зарегистрированном в Верховной Раде, предусматривается ряд мер по поддержке ряда промышленных отраслей, пострадавших от финансово-экономического кризиса, путем предоставления им государственной поддержки, в том числе госгарантий, проведения эффективной политики энергосбережения и повышения технологического уровня отечественной промышленности.

В частности, для стабилизации работы горно-металлургического комплекса планируется не повышать в период до 1 января 2010 г. предприятиям ГМК и химпрома тарифы на перевозку грузов, установить цены на природный газ для предприятий этих отраслей на уровне цен иностранного поставщика, с учетом расходов на его транспортировку по территории Украины, определить формулы тарифа на перевозку грузов железнодорожным транспортом для предприятий промышленного комплекса, исходя из уровня снижения цены на металлургическую продукцию для потребностей «Укрзализныци», установить нулевой размер сбора на объем природного газа, который используется для технологических потребностей предприятиями ГМК и химпрома.

Для стабилизации работы машиностроительных предприятий правительство предлагает ввести кредитную поддержку инновационных и инвестиционных проектов в области самолетостроения, ракетно-космической, оборонной промышленности, сельскохозяйственного машиностроения.

Для стабилизации работы предприятий химической промышленности планируется упростить процедуры получения лицензий на разработку и использование недр и предпринять меры по продвижению продукции отечественного производства на внешний рынок.

Для стабилизации работы предприятий легкой промышленности планируется провести переговоры со странами-импортерами относительно ограничения количества товаров, которые ввозятся в Украину и имеют признаки массированного импорта, разработать технический регламент маркировки изделий легкой промышленности.

Для стабилизации работы предприятий угольной промышленности правительство предлагает разработать баланс производства и потребления энергетического и коксующегося угля на внутреннем рынке, который добывается отечественными угледобывающими предприятиями.

Для стабилизации работы предприятий топливно-энергетического комплекса предлагается разработать проект нормативно-правового акта относительно приведения цен на природный газ для всех категорий потребителей к экономически обоснованному уровню, который должен включать инвестиционную составляющую для наращивания собственной добычи газа, усилить административную ответственность за нанесение вреда государству путем не обеспечения 100-процентного расчета за потребленный природный газ.

Для стабилизации работы агропромышленного комплекса предлагается принять меры для пролонгации кредитов, полученных субъектами агропромышленного комплекса в банковских учреждениях для инвестиционных проектов, обеспечить за счет средств Стабилизационного фонда предоставление финансовой помощи банкам с учетом объемов пролонгированных кредитов, которые предоставлены предприятиям агропромышленного комплекса, обеспечить финансирование расходов Минагрополитики по программам поддержки развития предприятий агропромышленного комплекса, оказать содействие принятию Законов Украины “О рынке земель” и “О государственном земельном кадастре”.

Для стабилизации работы жилищно-коммунального хозяйства правительство предлагает упростить разрешительную систему на рынке жилищно-коммунальных услуг, повысить тарифы на электроэнергию для населения в случае ее потребления сверх установленного норматива, проработать возможность установления фиксированной цены на природный газ для предприятий теплоэнергетического комплекса на протяжении отопительного сезона и др.

Проектом Программы деятельности Кабинета министров предусматривается для стабилизации работы строительной отрасли внедрить разветвленную систему ипотечного кредитования, а также проработать схему использования средств Стабилизационного фонда на предоставление кредитов для завершения строительства жилья, которое осуществляется с привлечением ипотечных кредитов, подготовить перечень объектов незавершенного жилищного строительства и предложения относительно привлечения при государственной поддержке средств граждан на условиях паевого участия для завершения строительства объектов с высоким уровнем готовности, ввести ограничение уровня прибыльности при производстве всех составляющих материальных расходов на строительство и строительство в целом и ввести механизм декларирования цен.